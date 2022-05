Les circonstances sanitaires de l’époque n’avaient pas permis une inauguration officielle. C’est maintenant chose faite. Les collèges communaux des deux communes se sont retrouvés, entourés de nombreux riverains, du député régional Christophe Bastin, du député provincial Richard Fournaux et du bourgmestre de Profondeville Luc Delire, pour l’officialisation du placement de ces œuvres, faites de béton à hautes performances, d’agrégats calcaires et de pigments.

Le bourgmestre d’Anhée Luc Piette a rappelé qu’en 1997 déjà, en collaboration avec le Service public de Wallonie qui s’appelait alors le MET, deux symboles avaient été placés sur les ronds-points, une locomotive du côté d’Yvoir, une draisine à Anhée. Les œuvres inaugurées aujourd’hui devraient, quant à elles, rester plus longtemps sur les bords de Meuse.

Une liaison

Patrick Evrard, bourgmestre d’Yvoir, a rapproché cette inauguration d’un triple anniversaire. Il y a 150 ans, un pont, qui a été détruit à trois reprises, a été construit pour relier les deux rives et les deux villages. Il y a un demi-siècle, le nouveau pont était mis en circulation et troisième anniversaire, celui de l’inauguration des œuvres. Il s’est réjoui d’un partenariat privé-public et a insisté sur le rôle du pont, symbole d’une rencontre. La Meuse, fleuve de commerce, n’est pas toutefois pas un fleuve de frontière. Elle rassemble plutôt que de séparer.

Les figures représentées peuvent être vues comme le souvenir des silhouettes des soldats morts sur les rives de la Meuse pour sauver notre territoire. Et le bourgmestre de conclure que " beaucoup de choses peuvent se réaliser quand on crée des ponts."

L’auteur des œuvres Stéphan Herrgott a expliqué qu’il n’y a pas de vie sans rencontre, artistique, commerciale ou d’une équipe. Pour lui, la richesse du projet, c’est la rencontre de deux communes sur une installation artistique, une liaison, un lien, un partage.