Aménagement du Mont-Fat à Dinant: le BEP en renfort

Un dossier qui patauge depuis longtemps

Lors du débat autour du point Mont-Fat, le conseiller de l’opposition Victor Floymont (LDB) a interpellé le collège: "N’est-il pas prématuré de présenter ce dossier maintenant? Il y a urgence sur d’autres et ce n’est pas demain qu’on va le faire" . Christophe Tumerelle (LDB), a poursuivi en demandant au collège de coordonner les actions menées sur le site du Mont-Fat car une autre étude y serait déjà en cours. "Si on ne lance pas quelque chose, on bloquera tout investisseur qui voudrait s’installer sur place" , a répondu le bourgmestre. Le groupe LDB n’a pas voté le point.

Joseph Jouan et Omer Laloux (groupe ID!), n’ont pas manqué de rappeler que ce dossier aurait pu être réglé il y a bien longtemps déjà, à l’époque où la Ville pouvait se montrer acquéreuse du terrain plutôt que de le laisser partir à des privés pour une bouchée de pain. "On ne refera pas l’histoire mais j’étais de ceux qui ont sollicité l’acquisition des terrains à l’époque. On a été confronté à une autre vision des choses, de faire confiance à des privés" , regrette Omer Laloux.