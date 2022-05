Noces de palissandre chez les époux Poucet-Legrand à Namur: «Elle était faite pour moi»

Elle était faite pour luiIls se sont rencontrés lorsque Hélène a postulé un emploi de nounou chez le frère aîné de Gilbert. C’est lui qui a ouvert la porte et il s’est dit: « Elle est faite pour moi ». Les époux Poucet-Legrand ont fêté leurs noces de palissandre. Ils se sont mariés le 13 avril 1957, ont une fille, un petit-enfant et deux arrière petits-enfants. Hélène est née le 24 mai 1935 à Noiseux d’un papa employé des Finances et d’une maman aide-ménagère. Elle a étudié la couture à Liège et a été vendeuse dans une cordonnerie et un magasin d’articles de chevaux. Gilbert a vu le jour à Omont, au sud de Charleville-Mézières le 28 septembre 1929 de parents agriculteurs. Le couple a travaillé pendant 30 ans chez le frère de Gilbert. Ils ont beaucoup voyagé, surtout dans le sud de la France.