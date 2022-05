Namur: les ptérosaures avaient des plumes colorées

Avant d’aboutir à cette conclusion, les chercheurs, dont les géologues Aude Cincotta et Johan Yans de l’UNamur, se sont d’abord penchés sur le crâne du spécimen étudié. " Au départ, il s’agissait de déterminer quelle était l’utilité de sa crête et définir son état de préservation ", se remémore Aude Cincotta qui a participé à ce projet dans le cadre de sa thèse de doctorat, co-dirigée par le professeur Yans. " Au fur et à mesure de nos observation sur le fossile, on s’est alors rendu compte qu’il y avait des caractéristiques plus intéressantes à analyser, notamment le plumage ", poursuit-elle. Ce qui a permis de relever deux types de plumes: des filaments allongés et des plumes branchues, similaires aux théropodes (NDLR: dinosaures majoritairement carnivores, mesurant entre 40 centimètres et 12 mètres de long).

En plus de cette première découverte, les scientifiques ont aussi remarqué, à l’aide d’un puissant microscope, des pigments fossiles enfouis à l’intérieur du plumage. " Après ce constat, nous avons commencé à mesurer chacun de ces mélanosomes ( NDLR: structures microscopiques contenues dans la peau ou certains organes) pour aboutir à deux géométries différentes ", raconte Aude Cincotta. Grâce à cette trouvaille, l’équipe en a déduit que le ptérosaure renfermait des plumes colorées, utilisées pour communiquer, et que celles-ci affichaient différentes tonalités selon la région du corps.

Après plusieurs années de recherches, le collectif a pu finalement partager ces récentes découvertes à travers une publication dans la revue Nature . Une consécration pour Aude Cincotta dont le travail intègre dorénavant un prestigieux hebdomadaire britannique. " Puisque l’étude a pris énormément de temps, c’est une joie de la voir paraître dans cette revue ", reconnaît-elle. En plus des deux chercheurs de l’UNamur, ce projet a également bénéficié de l’expertise de scientifiques des universités de Gand et d’Hasselt.

Conservation exceptionnelle

Découvert dans une carrière de la région d’Araripe (NDLR: nord-est du Brésil), le fossile du ptérosaure avait d’abord appartenu à un particulier avant d’être transféré à l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Lors de l’analyse sur place, Aude Cincotta a été impressionnée par l’état de conservation exceptionnel du spécimen. Une préservation qui s’explique par l’emplacement où le reptile s’était jadis échoué. " Puisque le fossile était enfoui au fond de la mer, il est resté à l’abri de l’air et protégé ainsi de la dégradation ", explique la chercheuse. Si le ptérosaure a disparu il y a soixante-six millions d’années, lorsqu’un astéroïde frappa la terre, l’espèce continuera de fasciner encore longtemps les passionnés de l’ère du Crétacé.