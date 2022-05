La chute d’un câble haute tension provoque un incendie dans une maison à Temploux

Lundi vers 10h, un câble haute tension de 15 000 volts a cédé et est tombé sur une clôture située au n°5 de la rue Roger Clément à Temploux. La ligne à haute tension a créé un court-circuit dans l’habitation faisant exploser le compteur électrique tout en provoquant un début d’incendie dans les gaines techniques situées dans la cave. Les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le lieutenant Vincent Fivet et ceux de la zone NAGE du poste de Namur aux ordres du capitaine Olivier Gilson se sont rendus sur les lieux. Il a d’abord fallu que les services d’Ores puissent couper l’alimentation électrique pour que les pompiers puissent travailler en toute sécurité. Le foyer a été rapidement circonscrit et une ventilation de la maison a été nécessaire. On ignore encore les causes de la rupture soudaine du câble à haute tension. La police de Namur s’est chargée des constatations. S.G.