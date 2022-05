À Champion, Olaf Mertens a été providentiel (vidéo)

Olaf Mertens, c’est une page qui se tourne pour vous et pour la Providence. Pourquoi ce départ surprise?

J’ai le sentiment d’avoir tout doucement fait le tour à Champion. Je me suis marié en octobre dernier. Mon épouse (NDLR: qui est directrice de l’école Sainte-Begge àAndenne) et moi voulions concrétiser un projet de couple. J’ai eu vent de l’opportunité qui se présentait à Casablanca en avril. J’ai postulé le 2 mai et j’ai eu la confirmation que c’était bon le 18. Tout est allé très vite.

Quelle sera votre nouvelle mission au Maroc?

Je serai directeur pédagogique pour le secondaire à l’école belge de Casablanca. Je veillerai donc au développement des élèves dans une école où les règles sont celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle offre la possibilité aux enfants belges d’y réaliser leur scolarité et permet aux enfants marocains qui y sont inscrits de poursuivre leur parcours dans le supérieur, en Belgique.

En 30 ans, le secteur de l’enseignement a beaucoup évolué. Vous donnez l’image d’un directeur qui n’a pas attendu que cela change pour bouleverser les pratiques.

On est dans un bateau qui navigue à vue. Il n’y a rien qui indique que vous faites du bon travail. C’est quand vous voyez les icebergs que vous faites demi-tour. Et pour faire demi-tour, il faut chaque fois cinq ans. Quand je suis arrivé à Champion, il y avait environ 600 élèves. Ils sont aujourd’hui 1250. En tant que directeur, j’avais initialement trois objectifs. Le premier était que les enfants soient fiers de leur école. Avant, ils étaient parfois gênés de dire qu’ils étaient à la Providence où on ne savait pas trop ce qui s’y faisait. J’ai donc voulu qu’elle soit à la pointe des technologies et ouverte sur le monde. Il a fallu 10 ans avant que je me dise que j’avais réussi.

En quoi la Providence est-elle une référence sur la question du numérique?

On est pratiquement la seule école de Wallonie à proposer une option Stem, qui offre aux élèves l’opportunité d’être acteurs de leur apprentissage, jusqu’en rhéto. On est en avance parce qu’avec l’instauration du tronc commun, ce sera une obligation. En 2021, on a aussi équipé tous les élèves de Chromebook. On travaille avec des drives partagés depuis 10 ans.

Cela vous a-t-il aidé pendant le Covid?

On commence seulement à mesurer l’impact qu’a eu le Covid sur la perte de contacts humains, le décrochage. Mais on a pu s’appuyer sur le savoir de nos référents informatiques pour former les professeurs. Nous étions donc prêts. Le numérique reste un changement important pour les enseignants. Avant, quand un enfant était malade, il se remettait en ordre à son retour. Aujourd’hui, les parents demandent ce qu’on met en place pour qu’il puisse continuer à suivre les cours.

Certains disent parfois que la Providence est élitiste. Que répondez-vous?

Que c’est une école de référence aussi en matière d’accompagnement des élèves. On peut être exigeant mais il faut être à l’écoute des élèves. C’est pour moi la meilleure manière de diriger une école. Il faut leur faire prendre conscience de leurs compétences, de leur motivation. Il ne s’agit plus de dire: "Celui-ci est bête, celui-là est malin." On fait appel à des coaches scolaires, aux neurosciences, etc. On a aussi des cours de bien-être. Et la notion de bien-être est également essentielle pour le corps professoral.

Durant votre carrière, vous avez mis un point d’honneur à mettre en avant la culture asiatique et surtout l’apprentissage du chinois. Pourquoi?

Cela répond à l’objectif d’ouverture sur le monde. On en apprend plus sur soi-même lorsqu’on se confronte à des cultures différentes. Les élèves qui ont eu la chance d’aller enChine ont été frappés par les valeurs d’accueil, le sens du collectif et de la famille qui règnent là-bas. Cela contraste avec notre société plutôt axée sur la notion d’individu.

Y a-t-il un projet que vous auriez souhaité mener à bien et qui n’a pas abouti?

Il y a une idée qui a germé lors de la conférence européenne organisée en 2018 à Champion et qui consiste à faire entrer des acteurs extérieurs dans l’école comme des clubs de pensionnés, des sportifs, le monde de l’entreprise, etc. On a défini le cadre pour que cela se fasse… mais la concrétisation sera pour mon successeur.

Justement, comment se déroulera la succession?

On a la chance d’avoir un très bon conseil d’administration qui sera en charge du recrutement. Il n’est pas sain que j’aie mon mot à dire mais par contre, les enseignants pourront contribuer à élaborer le profil du prochain directeur. Il ne faut pas un Olaf bis mais bien quelqu’un qui réponde aux valeurs d’aujourd’hui.

Y aura-t-il une période de transition?

L’actuelle directrice adjointe assurera l’intérim à partir de septembre jusqu’à la Toussaint, histoire de bien préparer la rentrée.

Avez-vous un conseil à donner à la personne qui vous succédera?

Un conseil? Non, il ou elle n’en a pas besoin. Je lui remets les clés d’une Rolls (rires).