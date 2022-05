Triennale d’Andenne: la Corée du Sud fusionne avec la céramique (photos)

Cette année, la Corée du Sud est l’invitée de marque d’un parcours en plusieurs escales. Mis en lumière par le Centre culturel d’Andenne, Ceramic Art est installé rue de la Papeterie avec une triple exposition.

Couleurs cachées

Le premier contact est une plongée directe dans l’univers sud-coréen et ses Couleurs cachées . Ce lever de rideau laisse sans voix face à une scénographie qui magnifie les œuvres d’artistes sélectionnés par Leeji Choi, du Gyengonggi Museum of Contemporary Art (GMoCCA) de la Korea Ceramic Foundation.

Là, dix artistes évoluent dans un univers où la tradition côtoye des créations résolument innovantes. Ainsi en va-t-il des compte-gouttes utilisés pour distribuer l’eau sur les pierres d’encre. Une trentaine de pièces sur la centaine (opérationnelle) signées Ji In Ahn sont présentes. Même démarche inspirante dans l’œuvre de Ka Jin Lee et Eternity: des gouttes de céladon sur un canevas en céramique. C’est l’une des pièces préférées de Gaëlle Cornut, directrice artistique de Ceramic Art " On est très fier de cette exposition, commente-t-elle. Elle va d’ailleurs prendre la direction de La Piscine de Roubaix , du 25 juin au 5 septembre ".

Made in

Le voyage se prolonge dans un second volet: Made in : un appel à projets qui a récolté 400 dossiers et réunit au final une vingtaine d’artistes internationaux. Au visiteur de s’approprier ce qui lui parle: du Pie d dans le tapis , doublé d’une vidéo tournée dans les archives au palais de justice de Bruxelles, au pastillage aussi méticuleux qu’hypnotique de Nathalie Doyen en passant par le travail sur les dangers du consumérisme de Maria Pol. Dans cet espace, le vertigineux et l’étrange côtoyent l’absurde.

Visions

Enfin, pour clôturer ce triptyque, il y a Visions. Celles d’un monde qui aurait pu être, "un monde parallèle et futur" . Des pièces vous mènent sur un interpelant "passage pieton" de Petros Tsakmaklis, qualifié d’ "installation manifeste ". Citons encore cet appel aux sens avec les " poignées " de parties de corps humains, " à manipuler avec délicatesse" de Ko Ming-Miao. Le tout se voit complété par les musiques qui ont accompagné l’artiste dans sa démarche.

Reste au visiteur à vivre visuellement ses propres coups de cœur qui ne manquent pas de faire battre cette 16e édition.

Renseignements: www.ceramicartandenne.be