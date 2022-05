Namur : un premier bar «clandestin», comme au temps de la prohibition (vidéo)

C’étaient les années 20, une décennie révolutionnaire à bien des égards. Aux États-Unis, c’était aussi le temps de la prohibition, cet amendement de la constitution qui interdisait la consommation, la vente et l’importation d’alcool. Des gangsters reconvertis en patrons de bistrots contournaient la loi dans les "speakeasy", ces bars clandestins où était vendue de la gnôle de contrebande. Une période de l’histoire qui fascine.

C’est le goût du vintage qui a poussé Guy Barbiaux et sa compagne Jessica Pieltain, gérants du Bistro Belgo Belge, à créer une annexe clandestine à leur restaurant. Le Clinic offrira une immersion totale dans l’ambiance des années 20 à partir du 1er juin. "J’ai toujours aimé chiner mais ça fait cinq ans que j’ai ce concept en tête. J’ai été convaincu en allant dans un établissement similaire à Barcelone. Cela a du sens parce que nous sommes situés dans un quartier art déco (NDLR: le quartier des Carmes), explique Guy Barbiaux. À ma connaissance, il n’en existe pas d’autres en Belgique."

Si la discrétion et le secret sont l’essence même du "speakeasy", les tenanciers d’aujourd’hui sont tenus à des contraintes de rentabilité. Il faut donc que les clients sachent que l’établissement est ouvert. Ce week-end, une brocante était organisée avec le surplus du matériel de décoration accumulé par le couple. Une sorte d’inauguration invitant les Namurois à pousser la porte.

Dans un premier temps, le Clinic sera ouvert à tous, à condition d’être majeur. Guy Barbiaux prévoit par la suite de pousser les curseurs du concept au maximum. "On envisage que les clients soient membres et connaissent un mot de passe pour pouvoir entrer. Bien sûr, ces personnes-là pourront être accompagnées", dit le gérant. Une manière d’élargir le cercle. Les touristes de passage, quant à eux, ne seront pas soumis à ces critères "sélect".

La bière plutôt que le bourbon

C’est par le Bistro Belgo Belge que l’on pénètre dans le Clinic, via une porte secrète située au-delà des cuisines du restaurant et dissimulée par un miroir et un portemanteau. "On entre par là mais on sort par la rue parce que le Bistro Belgo Belge ferme à 23h tandis que le Clinic ouvrira jusqu’à 1h ou 2h du matin." La décoration est en accord avec le nom de l’établissement et fait la part belle aux objets médicaux d’époque: fauteuil roulant, chaise de dentiste, table de gynécologue, civière, etc. De quoi conférer au lieu une ambiance décalée typiquement belge.

À la carte, forcément, l’alcool domine. Mais on est loin des clichés véhiculés par le cinéma qui montrent les protagonistes se rincer au bourbon frelaté et aux cocktails sophistiqués. "C’est plus sexy à l’écran que la bière , commente Guy Barbiaux. Mais on oublie que la bière tient une place à part dans l’histoire d’Al Capone qui a fait sa réputation avec la beer war (NDLR: la guerre de la bière) ."

Ça tombe bien puisqu’au Bistro Belgo Belge, on maîtrise le breuvage houblonné. Celui-ci sert de fil conducteur au menu et s’accommode à tous les plats. Pas étonnant dès lors de la retrouver au Clinic. "On aura aussi des cocktails dont certains avec des déclinaisons vintages calquées sur les recettes des années 20 et d’autres à base de bière, les “cockt’ales”" , dit le gérant.

Avis à celles et ceux qui veulent se faire mousser comme on le faisait il y a cent ans. À ceci près que la police n’interrompra pas la soirée avec une descente surprise. Les Eliot Ness namurois devraient laisser couler… pour autant que l’on consomme avec modération.

Le Clinic, Rue Saint-Joseph 22.