Namur en mai: un retour en forme et en force avec 250000 visiteurs

Bien aidée par une météo parfaite, l’édition 2022 de Namur en mai est à marquer d’une pierre blanche. Selon les organisateurs, ils étaient 250000 visiteurs à avoir déambulé dans les rues de Namur ces 26, 27 et 28 mai et profité d’une programmation riche de 400 spectacles. Avec une affluence record lors des journées inaugurale et de clôture. "On ne pouvait pas imaginer mieux, confie SamuelChapel, directeur du festival. Même si on ne court pas après les chiffres, nous sommes ravis que le public soit revenu en masse." Pour ce retour en force après deux années plombées par le Covid, l’organisation avait tablé sur la nouveauté en investissant des lieux qui n’avaient encore jamais vécu au rythme des arts forains. C’est le cas du site de la Confluence où les festivaliers ont convergé de manière naturelle, comme si ce dernier avait toujours fait partie des haltes incontournables de Namur en mai. "La première année, nous avions proposé des activités sur le Grognon mais il avait été très difficile de faire venir les gens jusque-là, indique SamuelChapel. Cette fois, on a pu s’adapter à la métamorphose du site et on s’est inspiré de l’utilisation qu’en font les Namurois. C’était une bonne alchimie." Les activités étaient ainsi majoritairement tournées vers le fleuve et empreintes d’une ambiance familiale à la convivialité contagieuse.