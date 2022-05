Le président du Comité de Graux, Alexandre Marie, était particulièrement heureux: "L’activité a fait bouger le village et c’était notre idée de dès le départ!"

Le dimanche, durant le marché artisanal, le duo récemment formé "Phil et BBA" (Philippe Piéfort et Béatrice Doignies) a proposé des chansons françaises et années 80, tandis que Joris Gilson explorait le répertoire folklorique. Pour les plus petits, des châteaux avaient été gonflés, toujours dans les infrastructures de l’exploitant agricole, François Cnockaert.

Un peu plus loin, Mathieu Gillis et son épouse Camille Frennet, les exploitants des Fraises de Graux, invitaient les curieux à découvrir leurs succulents fruits dans les tunnels. Comme l’a précisé Mathieu Gillis: "Nous cultivons actuellement 16000 plants, sur 40 ares, ce qui est une exploitation moyenne pour la région." L’exploitation est aujourd’hui à maturité et propose principalement des variétés Flair et Jolies. Le couple a fait découvrir quelques astuces pour garantir la qualité de leurs petites protégées.

Ce premier festival "Ramène ta fraise" devrait connaître une seconde édition l’année prochaine.