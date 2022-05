Le tour du monde d’un monde en guerre

Engagés dès ses 18 ans dans les ACM, Marcel Thiry et son frère Oscar seront les témoins des bouleversements du début du XXe siècle. Envoyés rejoindre l’armée du Tsar, ils se battront aux côtés des Cosaques, vivront les révolutions russes et la guerre civile, traverseront la Sibérie et la Chine avant d’être acclamés en héros dans les villes américaines… Et pouvoir, enfin, rejoindre l’Europe.