Moulinsart. Surtout depuis qu’il a retrouvé tout son lustre d’antan, après une décennie de travaux. "On a commencé en 2009 par la restauration de l’escalier intérieur. Puis, en 2012, on a entamé la rénovation de tout l’intérieur non sans être confrontés à quelques imprévus comme les soucis de stabilité des étages" , se souvient Tanguy Auspert (Les Engagés), échevin en charge du Patrimoine.

Un élévateur a été installé pour permettre l’accès au château aux personnes à mobilité réduite. Les sous-sols ont été réaménagés en vestiaires pour les clubs sportifs qui jouissent des infrastructures. Ils ont également été équipés d’une cuisine. Les dernières opérations datent de l’an dernier. Il a fallu remplacer la chaudière et procéder à la remise en peinture des façades. Un travail colossal qui s’est achevé récemment. "Ça a entièrement été réalisé par le service maintenance de la Ville, précise l’échevin Auspert. En tout, cela a représenté 2300 heures de travail. Autre chiffre amusant, ils ont dû déployer 2 km de bande de marquage pour protéger les châssis et les moulures."

Montant total, maçonnerie comprise: 85000 €. Mais sur plus de 10 ans, c’est environ 300000 € qui ont été injectés afin de rafraîchir la bâtisse mosane construite par le Baron de Lhoneux en 1873.

La fin du chantier méritait donc bien un moment inaugural, en présence de ceux qui font vivre quotidiennement les infrastructures aujourd’hui communales. "Bon nombre d’associations occupent le château et y assurent des activités hebdomadaires ouvertes à tous. C’est un poumon associatif à Jambes avec 500 personnes qui fréquentent les lieux toutes les semaines" , dit l’échevin.

Elles sont dix en tout. Il y a le club de bridge, deux clubs de danse (Big Nam et Bayard Dance Club), le Billard club de Jambes (le dernier à Namur!), la Fédération de Yachting, le Discgolf, le taï-chi, le club d’horlogerie À la recherche dutemps perdu, la Gymnastique douce, le Tennis Club d’Amée et le Pétanque club d’Amée.

Des utilisateurs conquis qui ont même su tisser des liens au fil des années. "On a une certaine solidarité entre nous, insiste Marco Lehousse, du Namur Discgolf Club. Par exemple, lorsqu’il y a un gros événement au tennis, on prête la clef de nos vestiaires. On s’arrange toujours."

C’est aussi ça la vie de château.