Julie Riesen, directrice de la maison du tourisme Condroz-Famenne, a présenté les actions et projets de cette maison qui touche sept communes: Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze.

Outre la présidente, l’équipe est composée de Cindy Hodeige, Maureen Dervaux, Tamar Tugyan, Nicolas Nonclarcq et d’une étudiante pendant les vacances de juillet et août.

Créée en 2004 avec quatre communes, la maison du tourisme s’est agrandie une première fois en 2010, pour arriver aux sept communes en 2020 avec l’arrivée de la commune d’Assesse. Pendant ces années, l’organisme a mis sur pied diverses activités comme mes aventures d’enchanteur, les sentiers d’art, le label Famille bienvenue et diverses balades

La directrice a rappelé les missions de la maison du tourisme à savoir l’information, l’accueil touristique, l’édition de publications et toute forme de promotion.

De nombreuses demandes parviennent à l’organisme condruzien comme des cartes de promenades. Il y a eu, en 2021, 6700 ventes, dont 98 cartes IGN et des carnets d’aventure. Un guide touristique est édité tous les deux ans, en français et en néerlandais. Il est accompagné d’un livret reprenant les divers hébergements.

Diverses actions médias sont lancées régulièrement. Les projets sont nombreux. C’est le cas du développement d’une offre pour les cyclistes et randonneurs. Certains ont déjà été réalisés comme l’installation de bancs artistiques le long des sentiers de promenade, les 14 aires de pique-nique, réparties dans les différentes communes. La directrice a encore épinglé le nouveau réseau points nœuds, le développement d’une offre pour les motor-homes et la création d’une œuvre de Land’art.

Pour rouler en toute sécurité

Les travaux vont pouvoir commencer pour le Vicigal, cette dorsale à mobilité douce au cœur du Condroz Namurois, qui doit relier Yvoir à Huy, en passant par plusieurs communes dont Gesves. Le montant total des travaux sera de 3598778 € dont 870714 € pour Gesves.

Dans le cadre du plan d’investissement Wallonie cyclable , des pistes vont être construites sur site propre entre Gesves et Faulx-Les Tombes. Le marché s’élève à 453382 €, explique l’échevine Cécile Barbeaux, pour un subside de 300000 €. Le groupe GEM, s’il est favorable à la construction d’infrastructures pour vélos, estime l’investissement communal trop élevé. Il préférerait que ces sommes soient affectées à des aides directes aux citoyens.

Des subventions vont être perçues, de 508078 € et de 130700 € dans le cadre du plan d’investissement communal et du plan d’investissement mobilité active. À la question de l’opposition de savoir comment les chantiers ont été choisis, l’échevin Benoît Debatty a expliqué que la priorité s’est portée sur les voiries les plus utilisées.