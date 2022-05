FIRR: Calixte

Chaque année pendant trois jours lors du long week-end de l’Ascension, ce concours international met en avant six jeunes artistes venant de tous les coins de la francophonie, de Belgique mais aussi de France ou de Suisse. Et, comme chaque année, ces artistes sont présentés par un maître de cérémonie qui laisse souvent sa trace.

Ils ont été présentés avec panache et esprit par un maître de cérémonie et animateur mondain, bien connu des festivaliers, Calixte de Nigremont. Ce n’est pas un nom d’emprunt. Il a bien une particule et son côté très vieille France le prouve. On ne pourrait certainement pas le rencontrer autour d’un brasero dans une manifestation des gilets jaunes. En un mot, une espèce qu’on ne rencontre pas tous les jours.

À l’aise dans le grand monde

Il provient d’une famille noble d’Anjou, spécialisée dans le linge de maison et les mouchoirs. C’est par nécessité que Calixte s’est lancé dans ce métier qu’il affectionne. Il fallait restaurer le château familial et forcément, il fallait de l’argent. Ce familier des grands de ce monde, amis des vedettes, a toujours baigné dans le monde culturel. Son père était artiste peintre. Lui, il a fait des études universitaires avant de se lancer, il y a un quart de siècle, dans l’improvisation.

On peut dire que c’est un autodidacte, c’est quasi inné chez lui. Il a toujours aimé improviser, dans divers domaines, que ce soit le festival de rue ou la présentation de spectacles de cirque.

Son nom s’impose un peu partout dans le monde, à Montréal, à Singapour ou à Berlin, aussi bien en français qu’en anglais. Son côté british est apprécié outre-mer. Comme présentateur quasi officiel du festival du rire, Calixte de Nigremont est un homme de culture, cela se sent. Il joue à la fois le rôle de chef du protocole, de grand chambellan avec chaque fois un mot flatteur ou parfois ironique pour les personnalités ou les simples spectateurs entrant dans la salle, à qui il prête volontiers des titres ronflants. Cet expert en savoir vivre sait être le flatteur sans vergogne et le fidèle courtisan habitué à un autre monde.

Lui qui n’a vraisemblablement pas participé aux meetings de Mélenchon et de la France insoumise, se sent vraiment à l’aise dans son rôle, juste reflet de son rang.