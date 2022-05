Namur en mai: Matteo, un loser chez l’habitant (Vidéo)

Matteo présente dans Namur en mai un spectacle original qui lui va bien: The loser , un rôle pour lequel il semble avoir le physique de l’emploi. C’est l’histoire d’un homme frustré, qui passe ses dimanches à pêcher. Jusqu’au jour où, en écoutant la radio, il se découvre une vocation de sportif tapeur de balles.

Sur les pavés de la place de l’Ange, où le festival l’a programmé trois fois par jour, il caricature un joueur de tennis à côté de sa raquette, en permanence disjoncté, portant très haut des chaussettes fuchsia. L’élégance le dispute à l’hilarité. Pas de doute, à la façon dont il est affublé, sans crainte du ridicule, c’est un clown de haut niveau.

Cependant, le comédien que reçoit la famille, au 49 de la rue Asty-Moulin, cache bien son jeu. "On n’a pas accueilli un clown , souligne Maxime, mais un vrai professionnel, hyper-sympathique. Le décalage entre l’homme et l’artiste est impressionnant.On croirait que c’est facile, mais non. C’est très physique et ça demande du repos entre les représentations et de la concentration. On n’arrive pas à ce niveau en dilettante, en étant un loser" , fait-il remarquer. Il a d’ailleurs fait ses armes au sein d’une troupe aussi célèbre que le cirque du Soleil. Il a trimballé son joyeux numéro dans 30 pays, du Canada à l’Inde, des Emirats-Arabes Unis à la Colombie. Les plus grands Festivals du monde ont ouvert leurs bras à Matteo.

On rencontre ce loser atypique à l’heure du café, au domicile de ses hôtes, sauf que cet Italien préfère le thé à la boisson corsée qui fait la réputation de son pays. En Belgique, Matteo se produit pour la première fois à Namur et en Wallonie. Il aurait dû être du Namur en mai 2020, annulé par la crise sanitaire.

La famille est enchantée de la rencontre. "On s’était proposés de recevoir un artiste. C’est clair qu’on n’a pas souvent l’occasion d’héberger ce type de profil" poursuit le papa de Zoé et Louise. Mais l’original Milanais a rapidement cassé la glace: "On sent qu’il est habitué à loger chez l’habitant lors de ses déplacements" , poursuit Maxime. Même pas le temps de prendre un thé avec lui. Pour être prêt à l’heure de son spectacle, à 12h30, il a quitté la rue Asty-Moulin vers 10 heures. Juste le temps d’une photo dans le canapé du salon pour laquelle on le voit déployer ses longues chaussettes fuschia de tennisman original qu’il va transformer en grandes oreilles.

Vendredi, la famille Brebant est allée applaudir Matteo, cet homme qui fait rire toute la ville et qui aura dormi sous son toit. "C’est certain que nous rééditerons l’expérience l’an prochain".