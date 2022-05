Lassés de tailler la route en oubliant de vivre le moment et de voir les frais de déplacement peser sur les recettes, ceux-ci ont voulu rêver un autre monde plus résilient. L’inspiration, c’est dans le mode de vie et de voyager des saltimbanques d’autrefois que la compagnie l’a puisée. Le tout a étéagrémenté d’une bonne dose de modernité. Capable de naviguer en eau douce ou salée et de se déplacer sur route à la vitesse maximale de 30 km/h, l’Orgoptère a pour objectif d’aller à la rencontre du public.

Autonome

Pour ce faire, celui-ci est alimenté par des moteurs électriques. Il est autonome grâce aux batteries légères qu’il emporte et aux panneaux solaires qui recouvrent le toit de chaque module qui le compose.

©EdA - Florent Marot

"Tout a été pensé pour ne pas devoir se raccorder au réseau. Et lors de l’hivernage, l’Orgoptère pourra servir à y injecter de l’électricité" , explique Christine Spraul, de la compagnie Vibrato Mécanique.

D’une longueur équivalente à celle d’un bus accordéon, l’engin compte 5 modules. Le premier abrite un poste de pilotage et une salle de bains. Les quatre autres, des espaces de couchage, une cuisine, des espaces de stockage pour les décors… Une fois leurs parois dépliées, celles-ci laissent place à une scène sur laquelle les artistes peuvent se produire, tant sur l’eau que sur la terre. La queue, quant à elle, servira au rangement de costumes ou d’instruments.

Un outil à partager

À ce stade, le projet, qui a nécessité des années de réflexion, des dizaines de milliers d’euros et 1500 heures de travail, prend forme. Il sera achevé d’ici l’année prochaine. Il reviendra d’ailleurs à Namur en mai pour présenter un spectacle coproduit avec la compagnie Inko’Nito.

Dans une dernière phase de financement, la compagnie Vibrato Mécanique souhaite construire un second Orgoptère. Lorsque les deux engins se rencontreront, ils pourront se rassembler en cercle pour former un chapiteau de 250 places avec gradins. Si la compagnie Vibrato Mécanique est à la manoeuvre du développement de cette espace scénographique unique, celle-ci souhaite surtout faire des émules.

"Notre volonté n’est pas de le garder pour nous, mais de le partager avec d’autres compagnies en fonction des envies et des besoins de chacun" , souligne Christine Spraul. Tout semble tenir du rêve dans ce projet, mais parfois, ceux-ci peuvent aussi se réaliser.

Infos: au Jardin des Bateliers vendredi et samedi de 10h30 à 14 h