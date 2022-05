La Royale Fanfare de Sivry a fêté ses 75 ans

Pour survivre, bon nombre de musiciens jouent dans plusieurs sociétés voisines. Cette synergie, cette entraide permet aux formations de subsister.

Il joue depuis 1945

"En tant que président, je ferai tout pour que notre fanfare continue à vivre afin que le jour où des jeunes viennent gonfler nos rangs, il y ait de la place pour eux aux pupitres", insiste Claude Michaux.

Jean Dumoulin est un des créateurs de la Société en 1945. Aujourd’hui, il joue encore et est devenu le président d’honneur de la vénérable phalange musicale de Sivry.

Cette dernière est aujourd’hui dirigée par le chef Julien Brasseur qui essaie de plaire à un large public en proposant des morceaux plus dynamiques, plus jeunes… Le jeune chef vit sa musique et est un excellent pédagogue.

De tous les événements

"À la fin de la guerre, les deux sociétés musicales du village allaient accueillir, à chaque fois, les retours des prisonniers de guerre", rappelle le président. "Aujourd’hui encore, notre rôle est d’être présent dans les moments de liesse comme dans les moments de tristesse, de commémorations et de recueillement. La musique adoucit les mœurs dit-on et il est donc de notre devoir de perpétuer cette longue aventure commencée voici bien longtemps ."

Le centre culturel de Sivry accueillera à nouveau un double concert, le lundi de Pentecôte (le 6 juin) avec une prestation de l’harmonie cellipontoise suivie de la Royale Fanfare communale de Sivry.

Tout musicien intéressé de rejoindre la fanfare est le bienvenu. Il suffit de contacter le président.

Renseignements: claudemichaux@skynet.be ou 0495/66 46 73.