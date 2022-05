Gembloux: une toute nouvelle Mustang échappe au contrôle de son conducteur

Une toute nouvelle et fringante Ford Mustang Mach-E circulait de Sombreffe vers Namur quand, dans une courbe à Bothey (Gembloux), le véhicule a échappé au contrôle du conducteur. Il a dévié sur la gauche en pulvérisant une borne d’alimentation électrique et les boîtes aux lettres à hauteur du 213 de la chaussée de Nivelles. La voiture a fini sa course contre le pignon d’une bâtisse.