Namur: le groupe rock namurois Cellar Twins, prêt à voyager pour s’imposer (vidéos)

Depuis quelques années, les fans de rock sont habitués à vous voir sur les «petits» podiums. Mais on a l’impression qu’en 2022, votre carrière pourrait décoller. Vous êtes prêts à franchir un cap?

La musique est notre priorité et on aimerait donc pouvoir en vivre. Même si nos boulots actuels nous plaisent, on n’hésiterait pas à les quitter. Avec Carl, le chanteur, on consacre minimum 50 heures par semaine au groupe. On a beaucoup investi dans le premier album Duality, paru en 2019, mais aussi dans les clips qui ont suivi. Le tout forme une belle carte de visite.De plus, le batteur, Valentin, pourrait emménager prochainement à Namur: nous répèterons alors avec plus de facilité.Nous espérons récolter bientôt les fruits de nos efforts.

Aujourd’hui, les artistes doivent parcourir davantage de kilomètres pour compenser la chute des revenus du disque.C’est encore plus vrai pour les groupes de rock dur, en tout cas en Belgique où les opportunités de concerts sont plus rares. Vous vous adressez donc aux bookers spécialisés, à l’étranger?

En effet, le démarchage est devenu une tâche essentielle, et il faut un solide CV pour être pris au sérieux. La capacité à voyager en formule légère, sans être accompagnés par un ingénieur du son et un éclairagiste, constitue aussi un atout pour les groupes. C’est notre cas. Nous passons beaucoup d’heures à simplifier la vie des équipes techniques qui nous accueillent en programmant des pistes, des bandes, des effets. Les timings sont également prédéterminés, et nous emportons notre système d’écouteurs pour le retour du son sur scène.

Au final, nous commençons seulement à avoir des feedbacks des organisateurs d’événéments de plus grande taille, mais aussi des tourneurs professionnels.Les réponses ne sont pas encore toujours positives, notamment à cause des reports dûs au Covid, mais on a désormais l’impression d’être pris au sérieux.

Il faut dire que votre public ne cesse de s’élargir.

Quand on s’est mis à la recherche d’un batteur, plusieurs candidats se sont manifestés.On a eu l’embarras du choix, et ça fait plaisir. Comme quand on croise en rue quelqu’un qui porte un tee-shirt Cellar Twins. Surtout si c’est une personne qu’on ne connait pas!

Vous avez décroché trois contrats en Hongrie cet été, et une tournée dans le sud-ouest des États-Unis se met en place pour mars 2023. Elle passera par le festival Apocalype in the Desert, à Las Vegas.Entretemps, vous allez publier un deuxième album. Avez-vous déjà envisagé ne plus sortir que des clips, puisque ce format vous réussit?

Les pratiques évoluent.Dans certains styles musicaux, les artistes ne vendent plus que des singles.Mais le public rock et metal reste attaché aux albums. Pour notre part, on a décidé de sortir cinq clips tout au long de 2022, puis un album au début de l’année prochaine.Il comptera ces cinq chansons, et cinq autres.Toutes ont été composées au préalable et seront remasterisées en fin de parcours, afin de maintenir une cohérence.

Le prochain clip sera bientôt dévoilé?

Il est dans la boite et paraitra d’ici quelques jours. Il s’inscrit dans une continuité: la recherche de lieux de tournage chargés d’histoire.Après le château de Lavaux-Sainte-Anne, les grottes de Han et le théâtre royal de Namur, l’histoire se passe cette fois à la prestigieuse bibliothèque Hendrik Conscience d’Anvers, qui abrite des ouvrages datant de la Renaissance.Nous avons dû longuement négocier pour louer la salle, car notre musique ne les rassurait pas!

Pourquoi ce choix précis?

Le décor ancien, assez baroque, convenait parfaitement au thème du morceau, Lyssa .Ou plutôt à un des thèmes, à une interprétation possible des paroles, car nous écrivons toujours des textes abstraits et laissons les auditeurs se les approprier.

Le clip est assez engagé. Nous y défendons des valeurs de tolérance, d’ouverture d’esprit, d’acceptation de l’autre. L’acteur est notre costumier, le Marquis Jean Lugowski.

Durbuy Rock Festival – Le groupe namurois CELLAR TWINS. ©© Jacques Duchateau

Cellar Twins se produira notamment au festival Verdur de Namur, le 25 juin.