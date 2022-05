Namur: la démolition de l’ancienne banque de la rue des Carmes prévue à l’automne

banque

L’objectif du groupe liégeois est de démarrer le chantier de démolition aux alentours d’octobre-novembre afin que le plus gros morceau soit terminé d’ici les fêtes de fin d’année. « Il s’agit d’un travail conséquent qui va prendre du temps.Des matériaux vont être récupérés donc il y aura du tri à réaliser. Un désamiantage est aussi prévu au préalable, explique Boris Salvador, administrateur de Diversis. L’opération doit se faire de façon soignée et avec toutes les précautions nécessaires »

Cette nouvelle étape est issue de l’aboutissement de plusieurs procédures: un permis a d’abord été nécessaire pour la modification du plan d’alignement. Ensuite, il y a eu des démarches administratives en lien avec la voirie, et enfin, un permis unique (urbanisme et environnement) a été octroyé. "Si tous les feux sont à présent au vert, le plus délicat est d’entamer le chantier dans le contexte que nous connaissons, relève l’administrateur. En raison des tensions géopolitiques, les matières premières ne sont plus disponibles comme avant. Et puis le Covid a complexifié fortement les choses.On a connu des démarrages de chantier plus faciles!"

Limiter l’impact

Diversis est actuellement en train de réviser le dossier d’exécution avec notamment un ingénieur en stabilité, un ingénieur technique, un architecte, etc, avant de contacter des entrepreneurs potentiels. "Beaucoup d’entreprises du Namurois ou d’ailleurs nous ont déjà sollicités pour pouvoir construire le projet, poursuit-il. On les consultera et on analysera toutes les offres qu’on nous remettra." Elles seront sélectionnées en fonction de différents critères comme les coûts et les délais. Il s’agira a priori de deux différentes pour la démolition et la reconstruction. "La Ville de Namur nous a entre autres demandé de clôturer le chantier le plus rapidement possible afin de limiter les nuisances pour les riverains et les commerçants, ajoute Boris Salvador. L’avantage que nous avons par rapport à un chantier traditionnel en centre-ville, c’est que les engins et les camionnettes ne stationneront pas sur le domaine public mais sur notre propre terrain vu qu’il y aura environ 1500m2 qui seront redestinés à la nouvelle voirie publique. C’est là aussi que seront stockés les matériaux.L’accès aux commerces ne subira pas trop d’impact et on n’entravera pas la circulation dans la rue."

Commercialisation fin 2022

Le nouveau visage de cette partie de la rue des Carmes comprendra une septantaine d’appartements, quatre à cinq espaces pour des commerces et des bureaux pour professions libérales (certains pouvant être fusionnés pour être plus vastes) et des infrastructures sportives. Le début de la commercialisation (sur plan) des appartements et des cellules/bureaux est prévu fin 2022. Les prix seront fixés quand les coûts de construction seront établis.

Par rapport au projet initial, rappelons que le bâtiment horeca imaginé au milieu du futur espace public (qui sera aménagé entre les bâtiments) a été refusé par la Ville. « On nous a demandé de recréer là un véritable parc de plusieurs centaines de mètres carrés avec des jeux pour enfants, des fontaines et des arbres plantés en pleine terre, précise Boris Salvador. S’il y a de l’horeca, ce sera dans les cellules disponibles. Il ne s’agira pas d’une grosse brasserie mais de quelque chose de plus léger (salon de dégustation, sandwicherie, etc). » Diversis espère que la construction en elle-même commencera début 2023 pour se terminer fin 2024-début 2025 (si tout se déroule sans retard ni encombre).