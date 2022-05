Les murs ensanglantés de leur boutique ne laissent planer aucun doute sur le soin qu’ils mettent à confectionner leurs produits dans le respect de toutes les normes d’hygiène. Il faut dire qu’ils travaillent avec amour, dans un éternel souci de faire primer la qualité. Chez ces bouchers d’un drôle de genre, pas de bœuf, pas de cochon ou de poulet, mais des doudous "décalinés", garantis sans aucun mauvais traitement.

Avec ses commerçants anversois, l’ironie et la satire sont poussées à leur paroxysme. L’humour noir est au rendez-vous, pour le plus grand plaisir des parents qui accompagneront leurs enfants.

Derrière un discours faisant l’apologie de la bonne "viande", on ne peut s’empêcher de penser à celui de l’industrie agroalimentaire. Le spectacle est profondément inscrit dans le temps présent. Surprenant quand on sait qu’il tourne depuis douze ans et avec pour objectif premier de faire rire. Aujourd’hui, les artistes de la compagnie Pikzpalace sont conscients du rôle de sensibilisation de leur prestation. Pourquoi accepter avec des animaux ce que l’on tolère difficilement avec des peluches? Au terme du spectacle, c’est sourire aux lèvres que l’on se pose la question. Troublant.

Infos: A voir à la Confluence.