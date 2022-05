Le peintre du surréalisme et de l’onirisme, Jean Ransy, à l’église de Bouvignes

Né à Baulers (Nivelles), le 11 mars 1910, et décédé à Jumet, le 6 décembre 1991, Jean Ransy a été peintre et professeur à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Il fut élu correspondant de la Classe des Beaux-Arts, le 2 juillet 1970, et membre, le 6 janvier 1972. Il présidera l’Académie et fut directeur de sa Classe en 1983. On le considère comme peintre du surréalisme mais aussi comme le peintre de l’onirisme.