La situation financière de Profondeville se dégrade

L’échevin des Finances de Profondeville, Jean-Sébastien Detry, a présenté le compte 2021 et la première modification budgétaire lors du récent conseil commuanl. L’année dernière a été caractérisée par le Covid et les intempéries de juillet. Le compte présente un boni de 291923 €. C’est moins qu’en 2020, où il était supérieur à 600000€. Les réserves et provisions, quant à elles, sont inférieures de 122829 € et s’élèvent à 2275000€.