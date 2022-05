La décharge de Limoy assainie pour 1,5 million

Celle de Loyers, qui était un réceptacle d’ordures jusqu’en 1991, n’a pas été choisie par hasard: plusieurs études ont mis en évidence un impact sur les eaux souterraines et une production importante de biogaz, dans les sous-sols sableux, en direction d’une habitation voisine. C’est la SPAQUE qui procédera à l’assainissement des décharges, dont celle de Loyers qui s’étend sur 3,18 hectares. "Quand on la regarde, aujourd’hui, elle donne l’impression d’être une prairie comme une autre , indique la porte-parole de la SPAQUE, Caroline Charlier. Mais, en dessous de cette couche de terre, on retrouve des déchets ménagers en tout genre." Un réseau de dégazage provisoire a déjà été installé, depuis quelques années, pour évacuer le gaz (biogaz) des déchets qui fermentent en sous-sol. "Ce réseau sera désormais définitif" , ajoute la porte-parole. Pas question, en revanche, d’enlever les déchets. Le coût de l’extraction et de l’acheminement serait trop élevé. "Raison pour laquelle nous placerons une membrane géotextile. C’est ce qu’on appelle un capping. Cette membrane englobera cette ancienne décharge. Elle empêchera les eaux de ruissellement d’entrer en contact avec les déchets et de produire un liquide pollué appelé lixiviats. Un jus de décharge, en d’autres termes, qui pourrait s’écouler sur des terres saines."

Des pompes seront également installées en permanence sur le site. " Souvent, dans ce massif de déchets, il y a des poches. L’eau s’y infiltre et stagne. Les pompes évacueront et nettoieront l’eau contaminée en permanence."

Les travaux commenceront au début de l’année 2023 durant quelques mois. Le site sera ensuite recouvert de terres propres. "Il ne sera pas possible d’envisager des constructions. On pourrait donc imaginer une prairie pour des moutons ou l’installation de quelques panneaux photovoltaïques qui assureront l’autonomie du réseau de dégazage et des pompes."