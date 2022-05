La capitale wallonne célèbre la Journée mondiale du vélo

Ce sera entre autres l’occasion de vérifier gratuitement l’état général de son vélo, d’y effectuer un réglage ou une petite réparation (remettre de l’huile, une rustine…) et également d’en faire graver le cadre, bien utile en cas de perte ou de vol, afin de reprendre la route en toute sécurité.

Les services de la Ville aideront les visiteurs à trouver le meilleur itinéraire pour les déplacements ou, s’ils sont un peu rouillés, à les motiver à reprendre la pratique du vélo en recevant un encadrement. À 14h, 15h et 16h, il sera possible d’essayer la pratique du vélo à assistance électrique sur circuit court (les vélos sont fournis et une inscription est requise via le lien www.billetweb.fr/fete-du-velo-namur ) ou de découvrir autrement la ville de Namur le temps d’une balade, à 15h.

Pour expérimenter un déplacement domicile-travail ou simplement se remettre en selle à son rythme, plusieurs balades ont été mises sur pied par les partenaires locaux de cette journée.

À12h15, la Ville propose un départ de trois sites vers les Jardins du maïeur: depuis l’atelier communal du parc des Sources, rue Salzinnes-les-Moulins 303 à Namur (environ 3 km), les espaces verts, rue Frère Biéva 203 à Vedrin (environ 2 km), et La Porcelaine/zone de secours, chaussée de Liège 55 à Jambes (environ 2 km). À 13h, un départ aura lieu depuis les Jardins du maïeur vers les trois sites.

Un circuit vélo/bus au départ des sites décentralisés de la Ville (aller simple) est aussi prévu à 16h: depuis Malonne (place des Zouaves, rue d’Insevaux), Champion (institut de la Providence, devant l’entrée principale au rond-point), Erpent (aux arrêts de bus juste devant le collège) et Belgrade (école communale, rue des Tautis). Une balade pour 12 personnes sur inscription est aussi possible depuis les Jardins du maïeur à 15h.

Infos et inscriptions sur le site www.namur.be et via le service Mobilité: 081/24 60 86 ou mobilite@ville.namur.be.