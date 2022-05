Gembloux | La médiévale de Corroy revient ce samedi et ce dimanche

Ce samedi et ce dimanche, le château de Corroy, vaste bâtisse du XIIIe siècle et rare château de plaine en Belgique, vibrera au rythme de la médiévale. L’événement organisé par l’office du tourisme de Gembloux (Visit Gembloux), avec la collaboration du Marquis de Trazegnies et des Demeures historiques de Belgique revient pour une nouvelle édition.