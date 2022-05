Des secours toujours dans l’urgence: cette ambulancière risque gros pour son excès de vitesse

Sans avocat, l’ambulancière est là pour se faire entendre tout comme la société, représentée par la gestionnaire. "Vous savez, explique la responsable, cette ambulancière a des circonstances atténuantes. Tous les jours, elle est amenée à prendre la route. Il y a des malades mais aussi leur famille derrière pour qui on doit toujours aller plus vite. " L’actualité toute récente lui donne en grande partie raison. " Cet ambulancier qui s’est fait tabasser sans raison par ce père et son fils, c’est un collègue " .

De son côté, l’ambulancière a agi, croyant être dans son droit. "Il n’y avait aucun panneau. Je sortais d’une agglomération. Mon GPS indiquait 90 km/heure." Cette absence de panneaux qui aurait dû l’inciter à ralentir, sa responsable est allée la constater sur place. "La perte de son permis, ce n’est pas possible, commente la gestionnaire. On a besoin de deux chauffeurs". Le jugement sera rendu le 28 juin.