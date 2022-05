Coulées de boue et routes inondées

Concernant les coulées de boue, les pompiers, impuissants face à cette masse gluante, ont paré au plus urgent mais les engins et le renfort des équipes communales ont été demandés. Cette pluie diluvienne survient après une forte période de sécheresse, l’eau tombant sur les terrains arides n’a pas eu le temps de s’infiltrer et a ruisselé.