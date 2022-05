Sera-t-il transformé en logements, en espace commercial, en établissement horeca, en bâtiment à kotsou restera-t-il dédié à des bureaux?Ce que le joueur de 30 ans originaire de Sainte-Ode (province de Luxembourg) va en faire n’a pas encore été défini. Toujours est-il qu’il semble avoir été séduit pas les atouts de cette bâtisse datant des années 70 située au cœur de la capitale wallonne, proche de toutes les commodités. "C’est un placement.Il s’agit d’un bâtiment qui jouit d’une situation favorableet également d’un parking sous-terrain de 16 places, ce qui est rare en plein centre-ville" , nous dit-on à bonne source. C’est le genre de bien qui se vend relativement rapidement.

850000 € au départ

Thomas Meunier a aussi un certain attachement à la région. Il est en couple depuis 14 ans avec Deborah Panzokou, originaire d’Andenne, et dont le père, Didier Panzokou, a notamment joué pour les clubs de football d’Andenne et Hemptinne-Éghezée dans les années nonante.

Mis sur le marché en mars par l’agence immobilière Cap Sud, qui a été chargée de coordonner toute la procédure de vente, le bien avait un prix de départ fixé à 850000€. Il a fait l’objet d’une offre sous pli fermé de la part de plusieurs potentiels acheteurs, qui s’est déroulée en deux phases et qui bénéficie généralement au plus offrant.

Le montant proposé par le Diable Rouge est finalement bien supérieur au prix indicatif puisqu’il aurait proposé une somme aux alentours de 2,2 millions€. L’offre doit encore être soumise à l’approbation de l’ONEM mais cela ne devrait être qu’une formalité puisque l’acquéreur a les reins solides et l’offre a dépassé de plusieurs centaines de milliers d’euros toutes les autres.