Temploux: fin de production pour les avions Sonaca 200

Le décollage de la production des Sonaca 200 était prometteur. En 2019, dans un hangar flambant neuf, le carnet de commandes se remplissait petit à petit. Mais c’était sans compter sur la crise du coronavirus quelques mois plus tard. Face à à son impact prolongé, l’entreprise Sonaca Aircraft a décidé d’arrêter la production des avions S200 et de se recentrer sur les services et l’après-vente, avec le support de Sonaca, peut-on lire dans un communiqué de presse. "Sonaca s’est ainsi engagée à offrir un emploi à l’ensemble des employés, dont l’expertise sera plus que jamais utile à la relance des activités au sein du Groupe." Pas de licenciement au programme donc.