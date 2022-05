Sablés, tours de magie et combats de glaives: après-midi réussi pour le Kid’s Day du FIRR et de l’archéoparc de Malagne

©ÉdA

Dans l’ancienne boulangerie reconstituée, Pierre, employé depuis plus de 20 ans à Malagne, propose à la dégustation des sablés aromatisés comme à l’époque. La recette se compose donc de beurre, de farine d’épeautre et est agrémentée de cumin, de pavot et de lin. Des petits ballots sont installés devant le comptoir, pour que les enfants puissent observer la démonstration de cuisine à l’ancienne qu’il offre. Derrière lui, les sablés cuisent dans le grand four en argile. "Il y a beaucoup de choses sur la fabrication qu’on ne sait pas, les quantités par exemple. Donc on fait des expériences." , explique-t-il aux deux fillettes présentes. "Vous parlez, vous parlez mais vous oubliez vos biscuits dans le four" , dit l’une amusée.

Au stand suivant, les enfants explorent la façon dont les enfants d’avant jouaient. C’était bien sûr avec les moyens du bord. Il y a ce casse-noix particulier, jeu pour lequel il faut être deux. L’un place la noix dans la cheminée, l’autre doit l’éclater avec un burin une fois qu’elle arrive en bas. Plus loin, un atelier de création de pots en argile se déroule. Ils les décorent, les laissent sécher au soleil puis repartent avec en souvenir.

Des combats d’enfants

L’activité qui a sans doute attiré le plus grand succès fut la bataille avec le matériel d’armement des légionnaires. Les enfants ont ainsi pu expérimenter la discipline des combattants gallo-romains dans l’arène aménagée de l’archéoparc. Autant dire qu’ils s’en sont donné à cœur joie pendant les batailles encadrées. Avant de débuter, un petit explicatif des armes employées leur est donné. "Je vous propose de tenir le glaive en main" , dit l’animateur. Ils se passent ensuite les armes à tour de rôle. "L’épée est plus lourde que le glaive" , fait remarquer l’un des enfants. "On estimait qu’ils pouvaient faire jusqu’à 30 km avec tout ça sur eux" , soulève l’animateur. Les enfants sont impressionnés.

La visite du site se termine dans les jardins, où David coupe le fil offre des tours de magie très drôles aux familles. William, 12 ans, y a assisté avec beaucoup de plaisir. Il n’en est pas à sa première fois sur le site et a adoré y revenir avec ses parents dans une ambiance tout autre que d’habitude. "Ça m’intéresse de savoir comment on faisait les matériaux, comment ils vivaient" , témoigne-t-il. À voir si les Gallo-Romains pratiquaient déjà la magie avec des billets de 50 euros… mais tout était là pour que les enfants passent un magnifique moment.