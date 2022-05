Plus de 50000 livres d’occasion mis en vente

" La foire aux livres du Kiwanis Namur Comté est un événement à ne pas manquer, expliquent les organisateurs. Cette opération mobilise, toute l’année, plusieurs amies et amis de notre club pour le tri des livres reçus. Sans ces bénévoles, cette foire aux livres ne pourrait avoir lieu. Leur expérience et leurs connaissances en la matière garantissent la qualité et l’intérêt des livres présentés. "

Cette foire a aussi comme objectif de pouvoir financer le concours annuel de poésie, organisé par le Kiwanis Namur Comté, de mener des actions sociales et de répondre à l’appel de diverses associations (écoles de devoirs, institutions d’accueil spécialisées, groupements d’aide à l’alphabétisation…) qui aident les personnes défavorisées et, plus particulièrement, les enfants de la région namuroise.

Institut Saint-Jean-de-Dieu, 39, rue Louis Loiseau. De 8h30 à 18h www.kiwanis.be/namur-comte – 0477 38 16 39.