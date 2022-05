Floreffe: un conducteur âgé de 25 ans perd la vie dans un accident

Vers 22h30, dimanche, le conducteur d’une Volkswagen Caddy circulait à vive allure sur l’avenue Charles de Gaulle (RN90) dans le sens Namur-Floreffe. Pour une raison indéterminée, le véhicule a échappé du contrôle de son propriétaire, âgé de 25 ans et originaire de Floreffe, entre entre le bâtiment du MET et le Carmel. La voiture a couché un îlot central pour ensuite effectuer une terrible embardée en percutant un poteau d’éclairage avant de finir sa course contre des barrières de soutènement dans un fracas épouvantable qui a alerté les riverains. Les pompiers de la zone Val de Sambre, dirigés par le lieutenant Stéphane Willems, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage, deux ambulances ainsi que le SMUR d’Auvelais. À l’arrivée des secours, il n’y avait plus rien à faire pour le malheureux conducteur qui, éjecté de son véhicule, était décédé sur place. Une équipe de police de la zone Entre-Sambre et Meuse s’est rendue sur les lieux pour les pénibles constatations. Les voies de circulation menant vers Floreffe étant bloquées, le trafic se faisait par la bande centrale. Ce sont les pompes funèbres Christiane de la localité qui ont pris en charge le défunt âgé de seulement 25 ans. Le dépanneur Franck Annoye a été requis pour enlever l’épave de la Volkswagen tandis que les pompiers nettoyaient les lieux de l’accident.