Doische: La Pireuse aura bien lieu, mais sans artisan

Des endroits indisponibles

Certains lieux nécessaires à l’organisation du marché étaient encore indisponibles à cette date. Des travaux d’aménagement du terrain situé près de l’esplanade du chapiteau étaient en cours, là où la buvette et les animations sont habituellement installées. De plus, cette année, l’église, les bâtiments communaux et les maisons privées ne pouvaient être occupés. Toutes ces raisons ont poussé les organisateurs à reporter la "relance" du marché d’art et d’artisanat de la Pireuse à 2023.

Des animations, mais pas d’artisans

À noter que les membres du comité organisateur se sont alliés de manière plus formelle avec le centre culturel de Doische et son nouveau directeur Éric Dave, en place depuis le 1er mai 2021. C’est dès lors en étroite collaboration avec toute l’équipe du foyer culturel que le marché artisanal de la Pireuse sera désormais organisé.

Dans ce contexte, et dans un souci de relance des activités culturelles dans l’entité de Doische, il a été décidé d’organiser, malgré tout, une journée festive le jour de l’Ascension, mais en mode mineur par rapport au marché artisanal.

Une journée d’animations diverses en plein air sera ainsi mise sur pied par le foyer culturel, ce jeudi 26 mai, de 10h à 20h. Au programme: balades sur le thème du patrimoine de Doische, jeu de piste sur les sentiers locaux pour les familles, animations de rue, jogging matinal, divers concerts, petite restauration et buvette. Les artisans seront donc absents de cette manifestation cette année. Le chapiteau sera installé sur le nouveau parking qui jouxte la maison communale.