A Walcourt, des aînés heureux d'enfin pouvoir se retrouver

Comme c’était le cas pour les noces d’or l’an dernier, la Commune a loué la salle "La Silène" de Silenrieux pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions.

Ce repas constituait l’occasion rêvée pour l’administration communale de présenter tous les services et possibilités de loisirs qui s’offrent aux aînés dans la commune. Le Conseil consultatif communal des aînés leur a été présenté avec ses différentes activités, de même que les ateliers "Les mains chaleureuses" et "Réparons ensemble" qui est à la recherche de nouveaux bénévoles. Les aînés ont appris qu’il était possible de s’adonner à la pétanque, aux jeux de société ou encore à la gymnastique. Prochainement, une formation de remise à niveau du code de la route va aussi être programmée. Des conférences sur des thèmes tels que les seniors et la cybercriminalité sont organisées en collaboration avec la zone de police Flowal.

Plan de cohésion sociale

Les agents du Plan de cohésion sociale ont présenté leur service et toutes leurs actions comme les boîtes frigo, le call center qui a été ouvert durant la pandémie (et qui l’est d’ailleurs toujours), les mammotests…

Avant de passer à la dégustation de l’excellent menu préparé pour ce repas des retrouvailles, la bourgmestre Christine Poulin (PS) a mis à l’honneur les nonagénaires ainsi qu’une centenaire. Durant le repas, les aînés qui le souhaitaient ont pu danser et se divertir comme ils n’avaient plus pu le faire depuis longtemps.