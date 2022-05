Namur: il urine sur un immeuble et envoie valdinguer la police

Vincent (prénom d’emprunt), avait passé la journée du 15 septembre 2019 aux Fêtes de Wallonie. "J’avais assisté au combat des Echasseurs et j’étais en état d’ébriété. Avant de reprendre un taxi, j’ai uriné sur l’immeuble de la RTBF et des policiers sont arrivés. Le reste est une suite de mauvaises idées. Je n’ai pas obtempéré, je n’ai pas donné ma carte d’identité et en partant j’ai fait tomber 2 policiers. Je n’ai pas compris, cela ne me ressemble pas. Je respecte la police."