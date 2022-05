Deux nouveaux véhicules pour le CPAS de Gedinne

Fin 2021, le CPAS de Gedinne s’est doté de deux nouveaux véhicules pour assurer la distribution des repas. Il s’agit de deux camionnettes Renault qui ont été équipées et floquées aux couleurs du CPAS. Elles sont opérationnelles depuis quelques semaines déjà.

Au niveau du service "repas à domicile", deux agents ont été admis à la retraite. Il s’agit de Véronique Fontaine et Marie-Françoise Mignon. Pour les remplacer, deux nouvelles recrues sont venues renforcer les rangs en la personne de Nathalie Minichiello et Céline Lurot. Fabienne Mallien complète l’équipe. Antoine Despezelle, engagé par la Commune, vient parfois en renfort pour remplacer une personne en congé ou en maladie. "C’est un bel exemple de synergie entre la Commune et le CPAS" fait remarquer Magali Bihain. Rappelons que les repas sont livrés du lundi au samedi et que les personnes qui le souhaitent peuvent également bénéficier d’un repas les dimanches et jours fériés. Celui-ci est alors livré en même temps que celui du samedi ou de la veille du congé.

CPAS: 061 46 58 58