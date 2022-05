CHRONIQUE WALLONNE CHÎJES ET PASQUÉYES

R'vazî èt spot

I vint todi on djoû qui n'a nin co v'nu.

Tûzadje: Il ont brâmint do mèrite lès djins d' l'Ukrin.ne qui s'ont mètu à sôdârds sins jamaîs awè apris l' mèstî, po disfinde leû payis. Il ont brâmint do mèrite lès-ambulanciers qu'ont chapé lès djins chortés pa one auto en furîye. Et dji pôreu co causer d's-ènaîwadjes qu'on n'aveut jamaîs vèyu dins nosse payis. Qui faut-i fé, comint faut-i fé quand on vike one saqwè qu' n'aveut jamaîs arivé d'vant? Waîtoz bin qui ça c'èst po l' maleûr mins quand on coneut on boneûr qu'on n'aveut jamaîs conu d'vant, adon, on-z-èst su one pitité sitwèle. Ça pout ariver èto. Il î faut tènawète tûzer!

S'apinse P. Faulx: On tchaît pus rade d'one chaule en coudant dès biokes qui dès fréjes!

Po rîre one bouchîye

Li feume da Gusse lî d'mandèt in djoû: "qwè ç' qui vos frîz, don m' fu, si dji v'nè à moru?"

Noste ome rèflèchit in momint èt, sins s'èwarer: "Bin, m' chére, dji fro come vos, dins ç' cas-là!". Li comére tot sèrant sès lèpes lî rèspond: "Djè l' savè bin qu' vos n' sârîz ratinde lontimps après m' mwârt!" (Marcel Vervotte)

Vaut mia-z-è rîre!

- Mossieû l' curé, di-st-èle si mèskène, vos n' duvrîz nin bwêre ostant! Dji vou bin wadjî qu' si vos-aurîz stî saîwe, gn-a longtimps qu' vos sèrîz d'dja èvèque!

- ça n' faît rin, rèspond-i l' curé, pace qui quand dj'a bèvu, dji m' prind po l' pâpe!

Lès djeus da matante Cédonîye: Dins cès mots-ci, gn-a onk qui n' va nin avou l's-ôtes. Liquék? anéye, aurmonac, djoû, eûre, mwès, munute, plouve, timps.

Rèsponses: Li mot, c'èst plouve = pluie (qui mostère li timps qu'i faît). Tos lès-ôtes mots causenut do timps qui passe: anéye, année; aurmonac, calendrier; djoû, jour; eûre, heure; mwès, mois; munute, minute; plouve, pluie; timps, temps.