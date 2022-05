Yvoir: Marie-Rose Fiévet agit pour construire des puits et rénover des écoles au Sénégal

Elle se rendait à un puits situé à plusieurs kilomètres du village. C’est alors que le couple a décidé de construire un premier puits près du village. Pour ce faire, ils ont fait appel à un puisatier, un ferronnier et un maçon.

Ce fut le premier d’une longue série. Il y en a aujourd’hui 32, près des écoles des villages de M’Bodiène, N’Dofane, Soudiane-Shangai, Vellingara ou encore Foua. Chaque puits coûte environ 800 €. Chacun porte le nom des enfants et petits-enfants de Marie-Rose Fiévet. Un a d’ailleurs été offert par l’ancien bourgmestre d’Yvoir Ovide Monin, décédé l’an dernier. D’autres portent aussi le nom des personnes qui ont investi financièrement dans ce projet. Marie-Rose fait chaque fois effectuer des devis, avant de se lancer dans l’opération. Ce sont les habitants du village qui mettent la main à la pâte.

Ancienne professeur d’éducation physique, Marie-Rose, en Belgique, donne des cours de gymnastique douce à des groupes d’aînés qui veulent garder la forme. Les bénéfices servent ainsi à des actions de solidarité avec le Sénégal.

Depuis quatre ans, Marie-Rose et sa famille ont décidé de s’atteler à la rénovation de classes dans ces villages. C’est ainsi que lors du dernier voyage, ils ont visité les écoles de brousse, le centre des handicapés de M’Bour et apporté dans de nombreuses familles sénégalaises et les cantines scolaires des vivres de première nécessité.

Ils sont également intervenus pour la remise en couleur et le dallage de plusieurs classes.

Récemment, grâce aux bénéfices d’une soirée d’anniversaire, une cantine a été construite près d’une école. Tant les matériaux que la main-d’œuvre sont locaux.