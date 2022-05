Trottoirs à rénover : la Ville de Gembloux souhaite entendre les citoyens

L’initiative fait directement suite à un double recensement des sentiers communaux effectués en 2020 et 2021. Un travail qui, comme le souligne la Ville, a mené à l’apparition d’un balisage permettant d’identifier des itinéraires alternatifs reliant chaque village.

L’analyse multi-critères de la petite voirie locale vise à aller un pas plus loin en intégrant aux chemins et sentiers déjà identifiés, les voiries, pourvues ou non de trottoirs, qui s’avèrent utiles au déplacement des piétons. Le mieux pour les identifier et orienter l’initiative politique reste d’entendre ceux qui les empruntent.

Dates: lundi 23 mai à Mazy, mardi 24 mai à Grand-Leez, mardi 31 mai à Gembloux, jeudi 2 juin aux Isnes. Plus d’infos: gembloux.be