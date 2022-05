Province de Namur: Paysans-Artisans relance la tournée des marchés

Paysans-Artisans, coopérative floreffoise de mise en relation entre producteurs locaux et consommateurs avertis, relance les traditionnels marchés des producteurs. Et ce, après deux ans de pause due à la crise sanitaire. Ils seront au nombre de cinq, étalés de mai à octobre, à Flawinne, Godinne, Balâtre, Salzinnes et Saint-Marc. Le premier, chez les Gozettis, aura lieu ce samedi. "Il est organisé avec l’aide de salariés de Paysans-Artisans, mais surtout par les 25 à 30 bénévoles qui tiennent le point de r’aliment de Flawinne" commente Bertrand Delvaux, codirecteur de la coopérative.

Ces marchés sont aussi des rendez-vous entre consommateurs et producteurs. Dans les trois piliers de la coopérative, figurent la commercialisation des produits locaux, l’animation des filières de production et la sensibilisation à une alimentation juste et locale. "Créer la rencontre entre le producteur et le consommateur induit une forme de responsabilité du consommateur envers le producteur. Le client sait que s’il arrête d’acheter chez le maraîcher du coin au profit de la grande distribution, il ne participe plus à sa marge économique." Les marchés de producteurs ont toujours lieu dans des villages où est déjà présent un point de r’aliment (point de retrait des produits) de Paysans-Artisans.

En moyenne, chaque marché attire une trentaine des 120 producteurs qui alimente la coopérative floreffoise. Chaque semaine, au quotidien, la coopérative fournit plus de 4500 familles en produits locaux.

Flawinne 21/05 de 10 à 14h, Godinne 02/07, Balâtre 03/09, Salzinnes 24/09, Saint-Marc 09/10