Onhaye: des suppressions et désaffections de sentiers

Un quart de l’ordre du jour de ce jeudi soir au conseil communal d’Onhaye concernait des voiries ou sentiers. Tout cela dans le cadre du Plan communal de développement rural.il s’agissait notamment de créations de voiries dans le cadre des voies lentes et vertes. Le conseil, où on comptait un tiers d’absents, a approuvé, sauf les conseillers ECI Julien Barreau et Francis Cleda, la convention de reprise de la voirie au domaine Miaflower, à Anthée.Mais les deux conseillers ECI ont approuvé avec la majorité les autres points. À savoir, 45 ans plus tard, l’incorporation de l’assiette de la voirie dans le domaine public et la désaffectation totale ou partielle de deux sentiers qui, sur la carte, traversaient même des maisons….On a aussi voté la désaffectation d’une partie de sentier à Miavoye et la modification partielle du tracé d’un sentier, à Falaën. Des modifications ont aussi été apportées au bas de Gérin et à Flun.