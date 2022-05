Namur: quand le savoir-faire bio se cultive

Cette année, l’association ne déroge pas à la règle avec des week-ends programmés jusqu’en septembre. Pour le premier rendez-vous, fixé ces 21 et 22 mai, les hôtes ont vu grand puisque ce n’est pas moins d’1,5 hectare de jardins bio qui vous attend au 47, avenue de la Vecquée, à Namur. Sur place, Luc De Munck lève le voile sur sa production de légumes et fruits produits, précise-t-on, " selon les principes du sol vivant et de l’agroécologie." Les jardins sont en phase de certification bio Certisys (année 2 de conversion).

Sur place, le visiteur pourra notamment partager les tâches du maraîcher au quotidien et découvrir quelques trucs et astuces pour pratiquer ce type de culture. Il aura aussi l’occasion de déguster les plats à base des produits des champs ou encore profiter de l’environnement pour faire des balades, notamment dans le bois de la Vecquée. L’entrée est gratuite et accessible au grand public. La province de Namur n’est pas la seule à participer. Dans les week-ends à venir, on note (entre autres) une visite d’un "jardin-forêt " et d’ateliers mellifères du côté de Waterloo ou encore l’osier et les " jardins en mouvement" , à Ville-en-Hesbaye, avec un retour en terres namuroises avec "le jardin des Mélèzes" à Salzinnes.