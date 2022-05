Namur: permis accordé pour un nouvel Intermarché

Le projet global avait fait l’objet de deux enquêtes publiques pour permettre aux citoyens d’exprimer leurs observations et réclamations. La pierre d’achoppement qui revenait le plus souvent était liée à la mobilité, dont le trafic et le charroi de véhicules en plus que le projet allait générer, l’accessibilité, la sécurité routière et le stationnement. "Une étude de mobilité complémentaire a été demandée à un bureau indépendant, rappelle Charlotte Mouget, échevine de l’Aménagement du territoire. Ce qui avait permis de compléter le dossier et de rassurer les riverains."

Choisir l’entrepreneur

"On a plié à toutes les exigencesde la Ville et de la DGO6" , estime Giuseppe Pignataro, porteur du projet, qui se dit satisfait de l’obtention de ce permis intégré (urbanisme, environnement et commercial) qui va lui permettre d’entrer dans le vif du sujet. "On va à présent définir un cahier des charges et le soumettre à plusieurs entrepreneurs de la région avec lesquels on a l’habitude de travailler, poursuit-il. On sélectionnera le constructeur après avoir fait une étude comparative sur base de critères comme le meilleur rapport qualité/prix et le timing prévu. On doit aussi finaliser le projet avec l’ASBL Mat’et Eau avec laquelle on doit définir le timing, les aménagements intérieurs, etc." L’idée est de confier la totalité du projet au même entrepreneur afin que ça soit plus simple.

Valérie Lessire, coordinatrice de l’ASBL Mat’et Eau, salue cette bonne nouvelle puisque grâce à l’extension prévue, elle pourra accueillir jusqu’à 15 jeunes adultes porteurs d’un handicap au lieu de quatre actuellement. Cela permettra des locaux plus vastes pour les soins paramédicaux, des espaces plus larges pour les différentes activités, des sanitaires et une cuisine adaptés. Par ailleurs, les personnes en fauteuil roulant pourront déambuler plus aisément. Tant Valérie Lessire que Giuseppe Pignataro souhaitent être transparents. Ce dernier compte organiser une réunion « constructive et informative » avec les habitants à la mi-juin. « J’ai eu des échos de riverains impatients de se rendre à l’Intermarché , confie Giuseppe Pignataro. Évidemment, il y a toujours une poignée d’éternels récalcitrants. La communication reste primordiale. » Si tout se déroule comme prévu, il espère que la construction pourra commencer à l’automne 2022 pour se terminer environ un an plus tard.