Namur: oyez, oyez, les Médiévales de retour

Une programmation inédite a été annoncée vendredi par Christine Laverdure, directrice du Comité Animation Citadelle (CAC) et Anne Barzin, échevine de la citadelle, avec des créations nouvelles de compagnies médiévales reconnues internationalement.

Elles ont évoqué des spectacles époustouflants des cavaliers d’Unicorn Legend, qui proposeront un show de voltige et de dressage ainsi qu’un tournoi de chevaliers, et ceux des Centaures du temps, deux compagnies françaises.

Six lieux thématiques

Pour l’occasion, le site de Terra Nova sera divisé en six zones thématiques: le Parc à chariotes, L’Antre cour et jardin, la Place de l’art, la Forêt de Brocéliande, le Parc aux senteurs (nouvel espace qui sera exploité sur la prairie médiane derrière la parfumerie Guy Delforge, le hangar aux Affûts étant en travaux) et le Bourg. C’est ce dernier espace qui accueillera les plus grands spectacles, combats, et les campements pour s’imprégner de la vie quotidienne au Moyen Âge. "La compagnie de la Licorne en partenariat avec des compagnies belges comme Rougement, Fer de Lance, Franche et Maisnie du marais aura le plaisir de présenter le “pas d’armes”, une forme de tournoi où s’affronteront chevaliers émérites, écuyers ou simples combattants", décrit Christine Laverdure. La cinquantaine de tentes installées sur le site permettront aux plus jeunes et à leurs parents de découvrir les arts, les savoirs et les mœurs du Moyen Âge comme la frappe de la monnaie, le travail du cuir, la forge, la vannerie, la médecine, les bijoux ou encore le quotidien des femmes et la justice de l’époque.

Tout au long des deux journées, les reconstitutions historiques plongeront les visiteurs dans l’univers médiéval. Il sera ainsi possible de se confronter aux métiers d’antan, de l’émaillerie au brassage de la bière en passant par l’étain, les vitraux ou l’enluminure, de découvrir les secrets des armements en compagnie des chevaliers aux armures flamboyantes, d’assister à une naissance à l’aide des ventrières à la lumière des chandelles et d’observer les progrès qui ont transformé le monde d’aujourd’hui. "L’événement mêle à la fois le divertissement et l’apprentissage" , se réjouit Anne Barzin, saluant le travail colossal effectué depuis des mois par l’équipe organisatrice.

Gargouilles et nonnes

Les visiteurs pourront flâner au gré des saveurs et des créations artisanales proposées par la soixantaine d’exposants costumés présents au marché des d’artisans et profiter d’une petite restauration.Hypocras, hydromel, salaisons, fromages et autres plaisirs gustatifs seront au rendez-vous.

Parmi les spectacles à découvrir, citons les gargouilles vivantes des Baladins de la Vallée d’argent, les spectacles de capes et d’épées de la compagnie Scaramouche, le magicien Pelagius, le bouffon Triboulet, les Nonnes et leur "bonne parole", le conteur Félimor, les hommes-livres, le farceur Popolino ou encore les cracheurs de feu de la Confrérie des flammes.

Àcela s’ajoutent les coups de cœur de 2018: le spectacle déambulatoire de la compagnie Sembadelle, le passeur d’histoires Bavar, les chants musicaux revisités de Marina Lys, les danses envoûtantes de la compagnie française Aouta et les épreuves folles du Siroteur (de La Bruyère). Impossible de citer de façon exhaustive tous les spectacles de musique, danse, jonglerie, magie et d’humour mais ils sont sur le www.citadelle.namur.be . Oyez, oyez, braves gens, c’est à la citadelle qu’il faudra être les 2 et 3 juillet pour ne rien rater! Chaque fois, l’événement draine jusqu’à 10000 visiteurs.

En pratique

Des places sont disponibles en prévente sur le site de la citadelle ou à la boutique de Terra Nova du 25 mai au 19 juin: 12 € par adulte, 6 € pour les 6-14 ans et 30 € pour un pass famille (deux adultes maximum et nombre illimité d’enfants). Le tarif plein (15 €, 8 € et 40 €) sera en vigueur du 20 au 29 juin. L’achat sur place est possible sous réserve des entrées encore disponibles.

Parkings P + R Saint-Nicolas et Namur Expo gratuits, avec des navettes qui feront plusieurs allers et retours. Le petit train et le Citad’In emmèneront le public gratuitement depuis la Confluence, sans oublier le téléphérique.

Ouverture de 11h à 20h les deux jours. Accessible aux PMR.Les poussettes sont interdites dans les gradins de même que les chiens aux spectacles.

Lors des Médiévales, la Loterie Nationale proposera un film, « Les origines des loteries modernes (à Bruges en 1441) », à Terra Nova. Le CACsignale aussi deux autres événements: l’expo en plein air rétrospective des Médiévales jusqu’au 24 juin et la conférence « De Namur aux côtes africaines: voyage de Guy de Dampierre et Isabelle de Luxembourg (XIIIe siècle) » le 14 juin à 20h à Terra Nova.