Débat houleux au conseil provincial de Namur: "Non, Chevetogne ne deviendra pas Disneyland"

«Vous nous menez en bateau»

Est-ce l’enthousiasme des retrouvailles en conditions enfin normales? En tout cas, les échanges ont été très vifs. Une fois de plus, le domaine provincial de Chevetogne s’est retrouvé au cœur d’une polémique.C’est le groupe Écolo (minorité) qui avait mis le point à l’ordre du jour. Le conseiller Georges Balon Perin, en son nom, demandant où on en est dans le schéma directeur d’un site désormais géré (depuis 6 mois) sous forme de régie (comme le château de Namur, siège de l’école hôtelière). La majorité MR-Les Engagés-DéFi avait précédemment annoncé qu’elle se donnait un an pour envisager concrètement le futur du domaine, le conseiller Balon Perin a très peu innocemment questionné sur l’état d’avancement des travaux: "Je suppose que c’est déjà bien avancé." Alors que de son point de vue, rien n’a bougé.Et donc, l’Écolo d’attendre la réponse de la députée en charge de Chevetogne,Geneviève Lazaron (Les Engagés). On ne peut pas écrire que la Namuroise y est allée d’un descriptif détaillé de ce qui a été fait. Pour résumer cette intervention, on retiendra que "ça avance" .Exemple: une réunion avec des enseignants du bac Agro et de la section "Développement durable" de la Haute école provinciale s’est tenue. Ça cogite.

Réplique on ne peut plus verte de Balon Perin: "Rien n’avance." Le chef de groupe Écolo poursuit en énumérant des inquiétudes et lance: "Vous nous menez en bateau." Il sort de son chapeau un courrier du directeur général duBureau économique de la Province Renaud Degueldre, adressé au collège provincial en mars dernier.Le patron du BEP y signale que la Région wallonne va désigner un bureau d’études qui aura pour mission de rechercher des investisseurs pour développer soit des attractions, soit de l’hébergement touristique. Les agences de développement territorial, dont le BEP, ont été invitées à fournir une liste de quelques sites potentiels dans leur ressort. Renaud Degueldre demande aux autorités provinciales s’il doit inclure dans cette liste une zone de loisirs de 28 ha qui jouxte le domaine provincial de Chevetogne.

«Vous ne corsèterez pas la majorité»

Voilà comment un monstre du Loch Ness réapparaît: la crainte d’une privatisation du domaine provincial. Avec une grosse bagarre au passage sur le fait que ce courrier ne soit rendu public que maintenant. Mais passons sur une joute entre le chef de groupe Écolo et celui duMR, le Cinacien Jean-Marie Cheffert, le premier ayant traité le second de menteursur le caractère confidentiel ou non de ce courrier. Cheffert lançant à son détracteur: "Tu te crois où?"

Le député président Jean-Marc Van Espen (MR) l’a répété pour la énième fois: la privatisation de Chevetogne n’a jamais été et ne sera jamais à l’ordre du jour. Sa collègue Engagée Geneviève Lazaron ajoutant: "On ne veut pas que Chevetogne devienne Disneyland." Ça vient faire quoi dans le débat?Jean-Marie Cheffert explique qu’il a entendu le directeur de Chevetogne Bruno Belvaux clamer sur RTL: "Je m’opposerai à la disneylandisation du domaine."

Le chef de groupe des Engagés,Étienne Bertrand, résume quant à lui vivement et clairement le point de vue de la majorité. Selon lui, on essaie d’imposer un modèle pour le futur de Chevetogne. Écolo serait le relais de ce qu’il appelle "une mécanique négative" . Visant à promouvoir la sanctuarisation de 400 des 600 hectares du site de loisirs cinacien.Toute la stratégie des promoteurs d’un "musée vert" allant dans ce sens, Bruno Belvaux en premier.Ce dernier s’étant adjoint, dixit Étienne Bertrand, un expert scientifique en sachant pertinemment que ce dernier irait dans son sens. Le chef de groupe des Engagés se fâche: " Vous ne corsèterez pas la majorité."

Dans la minorité, le conseiller GuyMilcamps (PS) apporte étrangement de l’eau au moulin de la majorité, considérant que l’utilisation du courrier du directeur du BEP par ses collègues verts, c’est n’importe quoi. Il en est remercié par des applaudissements.

Arrogance, procès d’intention, tranche pour sa part la députée Lazaron. " On est quand même et encore une majorité." Quant aux 28 hectares dont il est question dans la missive du patron du BEP, le collège appréciera "en toute connaissance de cause, quand le dossier aura été instruit par l’administration" , tempère le député président Van Espen.

Chevetogne est aussi un jardin des passions.