Septante véhicules militaires de 40-45 à Cul-des-Sarts et Brûly-de-Pesche

Un premier événement

Ils ont ainsi lancé, pour ce dernier week-end, une invitation pour leur première concentration de véhicules à Cul-des-Sarts, sur le site de l’ancien camping du Bailly. Surprise, les réponses ont fusé avec 130 personnes et une septantaine de véhicules inscrits pour le samedi et le dimanche: GMC, Jeep Willys, Dodge, camion Fédéral, motos et même un ancien bulldozer datant de la guerre. Des pièces rares et recherchées par les collectionneurs! À noter que certains véhicules sont venus de loin: Orléans, Cambrai, Anvers, Liège…

Les participants logeaient sur place, la plupart sous d’anciennes tentes US ou dans leur véhicule.

Après une nuit réparatrice, un convoi de plus de soixante engins est parti sur les routes de cette région pour un circuit de soixante kilomètres jouant entre les frontières belge et française.

En convoi pour 60 km

Vers midi, rendez-vous était alors donné sur le site mémoriel de Brûly-de-Pesche (bunker d’Hitler, musée de la Résistance) où un rassemblement était organisé. Un partenariat avait été établi entre le musée et les responsables du 39eRégiment des Rièzes et des Sarts. Durant toute l’après-midi, de nombreux curieux sont venus admirer ces machines d’une autre époque tout en écoutant des joueurs de cornemuse.En début de soirée, tout le monde s’est de nouveau retrouvé à Cul-des-Sarts pour une soirée privée.

Le lendemain, dès 9h, la colonne est repartie pour une balade vers Presgaux, Bourlers, Forges, Cendron (le premier village belge libéré par les Américains) avant de franchir la frontière en direction de La Neuville-Aux-Joûtes.

Un public important et enthousiaste

Dans ce village des Ardennes françaises, un autre groupe de passionnés, français cette fois et mené par Christophe Leduc, a accueilli la colonne avec un verre de bienvenue, juste à côté d’un ancien bunker de la ligne Maginot mis en valeur. Pour l’occasion, cette association avait mis sur pied une exposition expliquant l’organisation de cette ligne de défense.

Vers midi, le convoi était de retour au camping et à la salle du Bailly à Cul-des-Sarts où de nombreux visiteurs ont circulé entre les vieilles machines et se sont fait photographier avec des reconstituteurs.À la fin de la journée et des festivités, personne ne cachait son enthousiasme au terme de cette première concentration, que ce soit du côté des organisateurs, des participants ou du public venu en masse.