Fort chabrol à Jambes: l’auteur écope finalement d’un sursis

En fin d’après-midi, le 30 janvier 2022, il était impossible de passer par la rue de Géronsart à Jambes. Un homme, né en 1993, s’était enfermé chez lui, armé d’une carabine Winchester. Un voisin avait appelé les forces de l’ordre car Mathieu (prénom d’emprunt) était sorti sur la route, armé, à la recherche du propriétaire qui l’hébergeait après une dispute. Il ne l’a pas trouvé et s’est retranché dans la foulée dans la maison alors qu’elle était toujours occupée par une femme et son enfant. Un voisin avait profité de l’inattention du prévenu pour les faire sortir par le toit et les mettre en sécurité;