Rochefort: Haro sur le projet d’académie de football au Suzin

Parmi les griefs évoqués, les riverains pointent l’éblouissement indésirable que générerait l’éclairage. Ils citent aussi le bruit provoqué par les matchs, sans oublier les entraînements, les tournois et les rendez-vous amicaux. Ils soulèvent encore des éventuels problèmes de stationnement et l’augmentation de l’insécurité, notamment après les "3emi-temps".

"Qui voudrait, dans cette assemblée une académie de football ou toute une infrastructure sportive quasi dans son jardin?" , lance Serge Pigeon qui revient sur l’historique du Suzin, créé dans les années 60 avec les premières maisons terriennes, auquel est venu s’adjoindre le quartier résidentiel de Navaugle, durant la décennie suivante.

Les habitants déclarent avoir déjà souffert du développement du zoning qui tend de plus en plus à cerner le quartier, de l’arrivée de la marbrerie et ses bruits nocturnes, de l’abattoir et ses odeurs, etc.

Et d’indiquer qu’ils ont toujours entretenu et fait fructifier leur patrimoine immobilier. Le projet d’académie de football risquerait dès lors de dévaluer les biens dans le voisinage.

"Nous sommes attristés par le manque d’empathie de certains responsables politiques. Comment est-il possible d’avoir si peu de considérations pour des Rochefortois?" poursuit l’intervenant.

Selon lui, il faudrait déplacer les infrastructures vers la droite de la rue de la Behotte ou à l’extrême nord du zoning, à proximité d’un bois. "Ce terrain ne nuirait qu’aux sangliers, dit-il. Nous sommes pour la construction d’installations sportives pour nos jeunes et moins jeunes mais ce n’est pas à nous à en payer le prix…"

Du très court débat qui a suivi, on retiendra la proposition faite au comité de Suzin de participer à une réunion avec l’échevin des sports, Christophe Davin, et le club. Même si la possibilité d’ériger les infrastructures sportives ailleurs semble difficilement envisageable, selon ce dernier. "Il n’y a plus d’autres endroits à Rochefort qui a énormément de projets mais trop d’opposants pour tout." La bourgmestre, de son côté, a rappelé qu’avant la construction, le projet serait soumis à enquête publique. Une étape où les citoyens pourront s’exprimer.