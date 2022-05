Le directeur-gérant du Foyer Namurois, Thomas Thaels, évoque même un " dossier galère" : "On a connu des soucis avec les impétrants. De plus, tant le premier entrepreneur que le deuxième ont fait faillite. Le permis d’urbanisme initial n’était donc plus valable. Il a fallu refaire une demande" , explique-t-il.Le futur immeuble comprendra un grand duplex au dernier étage avec quatre chambres, quatre appartements de deux chambres et deux appartements d’une chambre répartis sur les autres niveaux. À ces logements sociaux "ordinaires", s’ajouteront deux appartements "de transit" de deux chambres. "Ces derniers sont destinés à un public identique mais qui est davantage dans l’urgence. Cela peut être une solution temporaire suite à l’incendie d’une habitation par exemple, en attendant qu’un logement social se libère" précise le directeur-gérant. Au niveau du budget, les premiers sont financés à 65% par la Région wallonne et ceux de transit à 100% par la Wallonie. Selon la dernière estimation de l’architecte, le coût global s’élève à 1402909€ (TVAC) dont 772000 € subventionnés.

Fin espérée au terme de 2024

L’immeuble à construire se situera sur une petite surface (pas plus d’un are environ). Selon le document d’enquête publique, il présentera une hauteur d’au moins six niveaux ou 18 mètres sous corniche et dépassera de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue, jusqu’à 50 mètres de part et d’autre de la construction projetée. "Il sera plus haut du côté boulevard d’Herbatte que le voisin de gauche. Par contre, il sera un peu plus bas côté rue des Verriers par rapport aux autres, détaille Thomas Thaels. La parcelle étant petite, il n’y aura pas de possibilité de parking, même sous-terrain, mais notre public est généralement peu motorisé."

Si la demande de permis d’urbanisme (dont le fonctionnaire délégué de la Région wallonne s’est saisi) aboutit, le Foyer Namurois espère lancer le marché public avant la fin de cette année afin que les travaux puissent démarrer en 2023 et se terminer fin 2024.

D’ici à ce que l’enquête publique se clôture lundi prochain, le public peut consulter le dossier sur rendez-vous à l’hôtel de ville du lundi au jeudi de 8h à 12h (sauf ce 19 mai de 13h30 à 20h).

Les observations et réclamations des citoyens sur ce projet peuvent être adressées par courrier classique ou mail à l’adresse urbanisme@ville.namur.be.

La SCRL Le Foyer Namurois célèbre cette année son centième anniversaire. Active sur cinq communes (Namur, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville et Profondeville), la société de logement de service public gère à ce jour un patrimoine de 1131 logements. "En date du 31 décembre 2021, nous avions 2356 candidatures de ménages locataires, indique Thomas Thaels. Le loyer moyen de nos logements se situe à 275 €." Estimant que "l’on n’a dramatiquement pas assez de logementssociaux" , Thomas Thaels est heureux de voir enfin avancer cet immeuble qui s’ajoute à la concrétisation future d’autres projets comme les 20 logements sociaux rues de Coquelet et Bel Horizon à Bouge, les 15 logements sociaux et la crèche prévus dans le quartier des Balances à Salzinnes (en partenariat avec la Sonefa) ou encore les trois logements sociaux à l’ancien presbytère de Rivière.